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Царьград

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Теннисисты Рыбакина и Зверев получат рекордные призы на US Open

Теннисисты Рыбакина и Зверев получат рекордные призы на US Open

Елена Рыбакина и Александр Зверев завоевали рекордные призовые на US Open в Нью-Йорке, получив по $5,5 млн.

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