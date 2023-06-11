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Эксперт рассказал об опасности публикации фотографий ценного имущества

Эксперт рассказал об опасности публикации фотографий ценного имущества

Россиянам следует ограничить публикацию фотографий своих автомобилей и другого ценного имущества в социальных сетях, чтобы не привлекать внимание грабителей.

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