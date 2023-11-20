Телескоп заглянул вглубь соседней галактики Андромеда и рассмотрел детали, которые раньше не были видны

Космический телескоп Хаббл впервые сделал самое четкое изображение соседней галактики. Полная картинка имеет размер в 1,5 миллиарда пикселей, для ее отображения потребовались бы 600 телеэкранов высокой четкости.
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