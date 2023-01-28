Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

Никаких «Оскаров» для аниме в этом году: несмотря на то, что ранее американская киноакадемия рассматривала «Ину-О», «Плавучий дом» и «Прощай, Донглис!» в качестве потенциальных номинантов, японская анимация не прошла отбор в финальные списки.