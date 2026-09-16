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Царьград

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Россия выдвинула новый ультиматум: Касается не только Запорожья, но и Харькова

Россия выдвинула новый ультиматум: Касается не только Запорожья, но и Харькова

Согласно появившимся сведениям, Россия выдвинула новый ультиматум для достижения мира с Украиной. И это ультиматум касается не только Запорожья, но и Харькова.

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