Паркоматов на площади Победы в Калуге больше не будет

На площади Победы в Калуге убрали все паркоматы. По словам представителей горуправы, данные аппараты попросту «вымотались» - они проработали 10 лет при сроке эксплуатации в 3 годаНа площади Победы в Калуге убрали все паркоматы.
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