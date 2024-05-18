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Калужские новости

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Паркоматов на площади Победы в Калуге больше не будет

Паркоматов на площади Победы в Калуге больше не будет

На площади Победы в Калуге убрали все паркоматы. По словам представителей горуправы, данные аппараты попросту «вымотались» - они проработали 10 лет при сроке эксплуатации в 3 годаНа площади Победы в Калуге убрали все паркоматы.

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