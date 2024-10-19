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Царьград

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13 лет жила в колодце: волонтёры фонда "Маяк" помогли потерявшей зрение пенсионерке

13 лет жила в колодце: волонтёры фонда "Маяк" помогли потерявшей зрение пенсионерке

Племянник выгнал женщину из дома после смерти её мужа, забрав при этом все документы. Так Галина оказалась на улице.

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