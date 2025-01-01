1 января 2025 года ГИБДД России обратилась с предупреждением к российским водителям

Николай Овчинников

ГИБДД совершенно не думает о безопасности дорожного движения. Главная задача инспекторов - наказать максимальное количество водителей. Если на дороге большая яма, которую возможно объехать только по встречной полосе, инспектор не будет наказывать дорожную службу за плохое содержание дорог и разбитые по вине дорожников автомобили. Он будет наказывать водителей за объезд ямы по встречке и ничего не будет делать для устранения ямы. В СССР в подобной ситуации инспектор ГАИ немедленно сообщал руководству о плохом состоянии дороги и предупреждал водителей о состоянии дороги и необходимости снизить скорость.