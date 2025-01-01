АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Овчинников
    ГИБДД совершенно не думает о безопасности дорожного движения. Главная задача инспекторов - наказать максимальное коли...1 января 2025 год...
  • Михаил Сартин
    Вся прелесть не в камерах, а ,как показывает практика, в подшипниках. Это та отрасль промышленности которую в нашей с...В этой статье рас...
  • Евгений Саваровский
    Дерут с народа деньги, сволочи. Мало все, мало. Вот где коррупция процветает.Поправки, увеличи...

1 января 2025 года ГИБДД России обратилась с предупреждением к российским водителям

1 января 2025 года ГИБДД России обратилась с предупреждением к российским водителям

   1 января 2025 года Госавтоинспекция России вынесла предупреждение российским водителям. Как ранее сообщал портал «Автосправочная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Овчинников
ГИБДД совершенно не думает о безопасности дорожного движения. Главная задача инспекторов - наказать максимальное количество водителей. Если на дороге большая яма, которую возможно объехать только по встречной полосе, инспектор не будет наказывать дорожную службу за плохое содержание дорог и разбитые по вине дорожников автомобили. Он будет наказывать водителей за объезд ямы по встречке и ничего не будет делать для устранения ямы. В СССР в подобной ситуации инспектор ГАИ немедленно сообщал руководству о плохом состоянии дороги и предупреждал водителей о состоянии дороги и необходимости снизить скорость.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх