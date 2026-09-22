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Генетик Сивакова объяснила связь генов с интеллектом и доходом

Генетик Сивакова объяснила связь генов с интеллектом и доходом

Генетические особенности связаны с интеллектом, образованием и уровнем дохода, но не определяют их напрямую.

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