Российские силы завершают блокирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Обстановка полностью контролируется нашей армией, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
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