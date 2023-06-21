Будущее уже наступило: как чипирование от Илона Маска скажется на людях Владислав ВислАмериканская регулирующая организация FDA дала одобрение компании Neuralink, основанной Илоном Маском, для проведения испытаний нейроимплантов на человеках.
Будущее уже наступило: как чипирование от Илона Маска скажется на людях Владислав ВислАмериканская регулирующая организация FDA дала одобрение компании Neuralink, основанной Илоном Маском, для проведения испытаний нейроимплантов на человеках.
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