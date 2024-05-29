В Молдове все меньше безработных

Уровень безработицы в Молдове снижается. Это отметил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу в эфире передачи Punctul pe AZi на TVR Молдова, когда говорил о соглашении, подписанном между ЕС и Республикой Молдова относительно участия нашей страны в компоненте занятости и социальных инноваций Европейского социального фонда.