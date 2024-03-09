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Иваново

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Reposted (Vladimir Sharypov): Кубок мира по фудокан каратэ-до проходит в эти выходные в Иванове Свыше полутора тысяч спортсменов из 15 стран мира соревнуются в мастрестве и силе духаВ турнире участвуют спортсмены всех возрастных групп: дети от 6 лет, кадеты, юниоры, взрослые, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровьяНа каждой из площадок представлены различные виды соревновательных программ: индивидуальное и командное первенство, двоеборье, ката, кумитэ и другие.

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