Reposted (Vladimir Sharypov): Кубок мира по фудокан каратэ-до проходит в эти выходные в Иванове Свыше полутора тысяч спортсменов из 15 стран мира соревнуются в мастрестве и силе духаВ турнире участвуют спортсмены всех возрастных групп: дети от 6 лет, кадеты, юниоры, взрослые, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровьяНа каждой из площадок представлены различные виды соревновательных программ: индивидуальное и командное первенство, двоеборье, ката, кумитэ и другие.