Датчанку будут заочно судить за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд 9 июня приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении вторгшейся в Курскую область в составе военнослужащих ВСУ гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве, терроризме и других тяжких преступлениях.