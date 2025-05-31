Датчанку будут заочно судить за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд 9 июня приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении вторгшейся в Курскую область в составе военнослужащих ВСУ гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемой в наемничестве, терроризме и других тяжких преступлениях.
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