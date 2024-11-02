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В парламент российского региона внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра

В парламент российского региона внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра

В парламент Якутии внесли законопроект, который допускает отмену прямых выборов мэра города Якутска. Об этом сообщил депутат госсобрания Якутии Виктор Федоров, который внес проект закона, пишут «Ведомости».

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