В парламент российского региона внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра

В парламент Якутии внесли законопроект, который допускает отмену прямых выборов мэра города Якутска. Об этом сообщил депутат госсобрания Якутии Виктор Федоров, который внес проект закона, пишут «Ведомости».
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