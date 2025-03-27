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Подрастающее поколение Феодосии

Подрастающее поколение Феодосии

Игорь Ткаченко провел встречу с министрами ученического самоуправления и сравнил их с собой. «Общение со старшеклассниками всегда вызывает интерес, потому что вспоминаешь себя и свои устремления в их возрасте, видишь, как изменилось поколение, чем сегодня интересуются ребята, какую жизненную планку ставят перед собой», - сообщил Ткаченко после встречи, при этом не дав почему-то никаких оценок.

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