Подрастающее поколение Феодосии

Игорь Ткаченко провел встречу с министрами ученического самоуправления и сравнил их с собой. «Общение со старшеклассниками всегда вызывает интерес, потому что вспоминаешь себя и свои устремления в их возрасте, видишь, как изменилось поколение, чем сегодня интересуются ребята, какую жизненную планку ставят перед собой», - сообщил Ткаченко после встречи, при этом не дав почему-то никаких оценок.