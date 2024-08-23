В Петербурге помогли восстановиться на работе учительнице русского языка и литературы

Её уволили за день прогула из-за посещения врача Приставы обязали руководство школы восстановить в должности преподавателя русского языка и литературы, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии