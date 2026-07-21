Эксперт из МГЮА уточнила, кому положен удлиненный отпуск

Анастасия Колодяжная, преподаватель МГЮА, разъяснила, кому положен увеличенный оплачиваемый отпуск. Педагогам, госслужащим, подросткам, инвалидам и другим категориям выделяются дополнительные календарные дни.
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