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Царьград

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Эксперт из МГЮА уточнила, кому положен удлиненный отпуск

Эксперт из МГЮА уточнила, кому положен удлиненный отпуск

Анастасия Колодяжная, преподаватель МГЮА, разъяснила, кому положен увеличенный оплачиваемый отпуск. Педагогам, госслужащим, подросткам, инвалидам и другим категориям выделяются дополнительные календарные дни.

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