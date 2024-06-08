ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Американка описала русских мужчин, вернувшись из России.

Американка описала русских мужчин, вернувшись из России.

«Выйти за русского — подписать себе приговор» — так резко высказалась про наших мужчин американка, посетившая Россию.

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Комментарии
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Vitalich
В России мужики остаются мужиками - им нет дела до &quot;шопов, фюмов и других пидорприколов&quot;
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11 час.
Элина Морозова
Вы за всех то не говорите.
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8 час.
lenivka
Какая ерунда.Мои мужчины совершенно другие.Умные, чистоплотные очень,хозяйственные.Муж спокойно и суп сварит и пропылесосит и постирает.Сын занимается с сыновьями постоянно,возит на занятия,кружки.Они путешествуют постоянно по Крыму.Уже объехали все интересные места.Куда еще лучше
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6 час.

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