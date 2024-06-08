«Выйти за русского — подписать себе приговор» — так резко высказалась про наших мужчин американка, посетившая Россию.
Американка описала русских мужчин, вернувшись из России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vitalich
В России мужики остаются мужиками - им нет дела до "шопов, фюмов и других пидорприколов"
Ответить
11 час.
Элина Морозова
Вы за всех то не говорите.
Ответить
8 час.
lenivka
Какая ерунда.Мои мужчины совершенно другие.Умные, чистоплотные очень,хозяйственные.Муж спокойно и суп сварит и пропылесосит и постирает.Сын занимается с сыновьями постоянно,возит на занятия,кружки.Они путешествуют постоянно по Крыму.Уже объехали все интересные места.Куда еще лучше
Ответить
6 час.
Свежие комментарии