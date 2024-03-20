Какие осужденные могут отправиться по контракту в зону СВО

Госдума утвердила механизм освобождения осужденных контрактников от ответственности Госдума приняла законы, в которых прописан механизм освобождения от уголовной ответственности тех, кто хочет заключить контракт с Вооруженными силами РФ.
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