Ушаков раскрыл детали дружеского разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился полтора часа, он был дружеским, никто не хотел класть первым трубку, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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