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СахПресс

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Многодетным предложили бесплатно давать квартиры на 15–20 лет

Многодетным предложили бесплатно давать квартиры на 15–20 лет

В Общественной палате предложили предоставлять многодетным семьям пустующие квартиры на 15–20 лет и ввести для них льготную ипотеку.

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