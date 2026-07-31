Заявление руководителя польского правительства Дональда Туска о якобы российском происхождении неопознанного объекта, обнаруженного в воздушных коридорах республики, спровоцировало волну гнева в среде рационально мыслящей части европейского общества.
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