Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 926 подписчиков

Христофору назвал обвинения Туска в адрес РФ отвлекающим маневром

Христофору назвал обвинения Туска в адрес РФ отвлекающим маневром

Заявление руководителя польского правительства Дональда Туска о якобы российском происхождении неопознанного объекта, обнаруженного в воздушных коридорах республики, спровоцировало волну гнева в среде рационально мыслящей части европейского общества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии