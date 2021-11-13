Политика как она есть

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«Кто верит, что это реально?» Депутат МГД усомнился в шансах власти ревакцинировать россиян

«Кто верит, что это реально?» Депутат МГД усомнился в шансах власти ревакцинировать россиян

Как власти обеспечат ревакцинацию 70% населения при условии, что сертификаты ещё и покупаются, Ступин не понимает Фото: сайт Мосгордумы Евгений Ступин На фоне внесения в Госдуму закона о QR-кодах, по которому летать на самолетах, ездить на поездах, ходить в рестораны, кафе и другие общественные места смогут только привитые или те, у кого есть медицинской отвод, встает вопрос не только о вакцинации населения — власти хотят привить 80% граждан до 1 июня — но и о ревакцинации, так как массовая кампания началась ещё в декабре прошлого года и к июню иммунитет населения может ослабнуть.

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Комментарии
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ольга максимова
Дмитрий Бакланов
Ну некоторые раз в год делают себе прививки от гриппа и энцефалита. И таких вопросов не задают...
Для общего развития прочтите как создавали вакцину от клещевого инцифалита ( информация в свободном доступе в интернете), а потом про институт Гамалея и их " достижения"  .Здесь нужно будет поработать над поиском информации. Их вакцина от эболы чем закончилась? Есть прекрасная выкладка со всеми документами,договорами, соглашениями ,заключениями. Но одно но.. Тех кто это опубликовал объявили иногентми. Вопрос закрыт!!😂
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2 час.
Михаил Е
Колесовать нынешних властителей - будет очень мягко.
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1 час.
Марк
Михаил Е
Колесовать нынешних властителей - будет очень мягко.
Не привитых лечить только платно.
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1
1 час.

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