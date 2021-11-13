«Кто верит, что это реально?» Депутат МГД усомнился в шансах власти ревакцинировать россиян

Как власти обеспечат ревакцинацию 70% населения при условии, что сертификаты ещё и покупаются, Ступин не понимает Фото: сайт Мосгордумы Евгений Ступин На фоне внесения в Госдуму закона о QR-кодах, по которому летать на самолетах, ездить на поездах, ходить в рестораны, кафе и другие общественные места смогут только привитые или те, у кого есть медицинской отвод, встает вопрос не только о вакцинации населения — власти хотят привить 80% граждан до 1 июня — но и о ревакцинации, так как массовая кампания началась ещё в декабре прошлого года и к июню иммунитет населения может ослабнуть.