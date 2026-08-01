Студенты начинали в обычной квартире, а в итоге заработали миллиард долларов на велосипедах: Lectric eBikes сообщила о продаже 750 тысяч электровелосипедов

Всего за семь лет крупнейший производитель электровелосипедов в США преодолел рубеж в $1 млрдАмериканская компания Lectric eBikes, крупнейший производитель электровелосипедов в США, объявила сразу о двух знаковых достижениях.
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