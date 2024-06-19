Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали военные объекты и инфраструктуру Львова

Ночью российские войска нанесли несколько ударов по Львовской области. Они атаковали военные объекты и энергетическую инфраструктуру, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.
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