БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 420 подписчиков

Среднеазиатские «борцы за родной язык», как и их украинские коллеги борются исключительно с русским языком. А вот с английским никогда не видел борьбы с их стороны. ©

Среднеазиатские «борцы за родной язык», как и их украинские коллеги борются исключительно с русским языком. А вот с английским никогда не видел борьбы с их стороны. ©

Среднеазиатские «мовнюки» - кто они. Давно обратил внимание, что среднеазиатские «борцы за родной язык», как и их украинские коллеги («мовнюки») борются исключительно с русским языком.

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Комментарии
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Eduard
Придуриваются!
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13 час.
Eduard
Всё тоже чучмеки в Европу хотят глупые!
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13 час.
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