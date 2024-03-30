В Пензе выбрали подрядчика для строительства асфальтобетонного завода

Завершился онлайн-аукцион по строительству асфальтобетонного завода в районе улицы Рябова в Пензе. Согласно информации от пресс-службы пензенской администрации, определена подрядная компания, которая возьмет на себя строительство завода.
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