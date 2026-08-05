Паликопна 6 августа — почему молния считалась угрозой дому и урожаю

Паликопна 6 августа — одно из самых грозных названий в русском народном календаре. Оно связано с днем памяти Бориса и Глеба и старым крестьянским страхом перед молнией, способной за несколько минут уничтожить копны сена, созревший хлеб, хозяйственные постройки и деревянный дом.