Паликопна 6 августа — почему молния считалась угрозой дому и урожаю

Паликопна 6 августа — одно из самых грозных названий в русском народном календаре. Оно связано с днем памяти Бориса и Глеба и старым крестьянским страхом перед молнией, способной за несколько минут уничтожить копны сена, созревший хлеб, хозяйственные постройки и деревянный дом.
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