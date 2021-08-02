Стас Пьеха о самочувствии сына после избиения: «Тошнота, головокружение»

Певец Стас Пьеха рассказал о самочувствии семилетнего сына Петра. Сейчас мальчик проходит курс как физической, так и психологической реабилитации после недавнего инцидента с нападением супруги футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирины.
Певец Стас Пьеха рассказал о самочувствии семилетнего сына Петра. Сейчас мальчик проходит курс как физической, так и психологической реабилитации после недавнего инцидента с нападением супруги футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирины.
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