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Московский суд наказал Ксению Собчак за неоплату штрафа

Московский суд наказал Ксению Собчак за неоплату штрафа

Звезда социальных сетей Ксения Собчак вновь оказалась в центре внимания, но не из-за громкого интервью или очередного скандального заявления, а по куда более бытовому поводу – за несвоевременную оплату административного штрафа.

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