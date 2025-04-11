Московский суд наказал Ксению Собчак за неоплату штрафа

Звезда социальных сетей Ксения Собчак вновь оказалась в центре внимания, но не из-за громкого интервью или очередного скандального заявления, а по куда более бытовому поводу – за несвоевременную оплату административного штрафа.
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