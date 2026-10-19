Новость дня - бабе-жопе Монтян (внесена в список экстремистов и террористов) дали полторашку, то есть полтора года лишения свободы.
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