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Ребров заявил, что Украина вылетела с Евро-2024 из-за разгрома от Румынии

Ребров заявил, что Украина вылетела с Евро-2024 из-за разгрома от Румынии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что его подопечные досрочно завершили выступление на чемпионате Европы 2024 года в Германии из-за разгромного поражения в первой игре на турнире от Румынии.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Что происходит ? Украина уже не любимая жена !? Ведь по сценарию ЕС цыгане должны были поддаться бандеровцам . Непорядок . Фон дырка Ляйнен будет недовольна , уже обещала победу просроченному фюреру !
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