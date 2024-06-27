Ребров заявил, что Украина вылетела с Евро-2024 из-за разгрома от Румынии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что его подопечные досрочно завершили выступление на чемпионате Европы 2024 года в Германии из-за разгромного поражения в первой игре на турнире от Румынии.
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