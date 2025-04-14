В Министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали о состоянии столкнувшихся во время матча футболистов

В пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области сообщили, что медики оценивают состояние футболистов, столкнувшихся во время матча саратовского «Сокола» и московской «Родины» в 28-м туре Первой лиги, как средней степени тяжести.
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