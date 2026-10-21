36-летняя блогерша Ида Галич вошла в лонг-лист премии "Золотой Глобус" с сериалом "Чудо".По информации с сайта премии, Галич номинировали в номинации "Лучшая актриса онлайн-сериала" за её участие в проекте "Чудо".
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