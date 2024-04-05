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Стратегия Ирана: Варим лягушку Медленно и методично!

Стратегия Ирана: Варим лягушку Медленно и методично!

Очевидную сдержанность Ирана перед лицом израильской агрессии не следует ошибочно принимать за слабость.

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Комментарии
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Александр Денисов
Сегодня в магазине в Питере купил израильскую редиску... другой нет...
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15 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное террористическое государство с радикальным исламом. Иранские террористы заипали весь ближний восток. Доиграются аятоллы, надоест арабским соседям и придет 3.14здец.
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13 час.
W
Walery
&quot;Израильская&quot; редиска... реально израильская?
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1 час.

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