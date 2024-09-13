❗️⚡️США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен.
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❗️⚡️США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен.