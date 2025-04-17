Живая Кубань
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Живая Кубань

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Больше тонны зараженной импортной картошки пытались ввезти на Кубань

Больше тонны зараженной импортной картошки пытались ввезти на Кубань

Больше тонны зараженной импортной картошки пытались ввезти на КубаньЧерез морские пункты пропуска «Новороссийск» и «Туапсе» на Кубань пытались завести клубни импортного картофеля, которые были заражены вредителями.

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