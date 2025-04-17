Больше тонны зараженной импортной картошки пытались ввезти на Кубань

Больше тонны зараженной импортной картошки пытались ввезти на КубаньЧерез морские пункты пропуска «Новороссийск» и «Туапсе» на Кубань пытались завести клубни импортного картофеля, которые были заражены вредителями.
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