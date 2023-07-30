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Украинушка говорила, что помнит обо мне

Украинушка говорила, что помнит обо мне

Оказалось, что, как о потенциальном заложнике. В беседе с  беглой Латыниной Алексей Арестович признался, что Киев хочет отрезать Крым от России и взять население полуострова в заложники.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
А ГДЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЛАТЫНИНОЙ. ВЕДЁТСЯ ЛИ ЕЁ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК?!
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1 д.
Борис Иванов
Просто конченные уроды.
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1 д.
Владимир Байден
Какой международный розыск? Что вы несете? Кто ее там ловить будет, ее хозяева?
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1 д.

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