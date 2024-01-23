Минфин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Министерство финансов России поддержало продление срока действия механизма обязательной продажи валютной выручки, «показавшего свою эффективность», допустив его корректировку в случае трудностей у экспортеров.
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