Новый математический метод поможет прогнозировать перегрузки в сервисных системах

Источник фото: ru.123rf.com Исследователи факультета ВМК МГУ разработали математический метод, позволяющий анализировать поведение очередей в системах массового обслуживания, где поступающие запросы имеют разные уровни приоритета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии