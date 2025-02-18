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Новый математический метод поможет прогнозировать перегрузки в сервисных системах

Новый математический метод поможет прогнозировать перегрузки в сервисных системах

Источник фото: ru.123rf.com Исследователи факультета ВМК МГУ разработали математический метод, позволяющий анализировать поведение очередей в системах массового обслуживания, где поступающие запросы имеют разные уровни приоритета.

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