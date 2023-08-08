"Ну и как это понимать?": появилась информация, что Запад тайно возвратил России ранее замороженные $300 млрд.

Эдуард Щетинин Да он не мужик, а так мужчинка-передастик...

Эдуард Щетинин Враньё. А если он будет представлять тормозов в России, то должен быть арестован при пересечении границы. Единственное оправдание, если его побег, это Легенда ФСБ, а он агент под прикрытием.