"Ну и как это понимать?": появилась информация, что Запад тайно возвратил России ранее замороженные $300 млрд.
Интересная жизнь с Vera Star
Запад возвратил России все ранее замороженные зарубежные активы.
Комментарии
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Да он не мужик, а так мужчинка-передастик...
Враньё. А если он будет представлять тормозов в России, то должен быть арестован при пересечении границы. Единственное оправдание, если его побег, это Легенда ФСБ, а он агент под прикрытием.
Поясни нерусский, кто такой М-16??? А английском тексте также написано. Была такая древняя винтовка у янок, но думаю речь не о ней.
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