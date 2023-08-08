СМИ. Актуальные новости - здесь

107 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Щетинин
    Поясни нерусский, кто такой М-16???  А английском тексте также написано. Была такая древняя винтовка у янок, но думаю..."Ну и как это пон...
  • Ирина52
    Надо бы таких родителей лишить родительских прав, а туроператоров - лицензии.И штраф добавить для полного расчета...НЕдетские проблем...
  • Эдуард Щетинин
    Враньё. А если он будет представлять тормозов в России, то должен быть арестован при пересечении границы. Единственно..."Ну и как это пон...

"Ну и как это понимать?": появилась информация, что Запад тайно возвратил России ранее замороженные $300 млрд.

"Ну и как это понимать?": появилась информация, что Запад тайно возвратил России ранее замороженные $300 млрд.

Интересная жизнь с Vera Star Запад возвратил России все ранее замороженные зарубежные активы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эдуард Щетинин
Да он не мужик, а так мужчинка-передастик...
Ответить
14 мин.
Эдуард Щетинин
Враньё. А если он будет представлять тормозов в России, то должен быть арестован при пересечении границы. Единственное оправдание, если его побег, это Легенда ФСБ, а он агент под прикрытием.
Ответить
10 мин.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Поясни нерусский, кто такой М-16???  А английском тексте также написано. Была такая древняя винтовка у янок, но думаю речь не о ней.
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх