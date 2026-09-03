Yen Suddenly Surges To Bessent Intervention Highs. No One Knows Who/Why. Yesterday we noted the sudden spike in JPY which prompted numerous desks to speculate on an intervention.
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