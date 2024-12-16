В Калужской области подростка осудили за смертельное ДТП

В Хвастовичском районе Калужской области суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, виновному в ДТП, в результате которого погиб 15-летний подростокВ Хвастовичском районе Калужской области суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, виновному в ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток.
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