В Калужской области подростка осудили за смертельное ДТП

В Хвастовичском районе Калужской области суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, виновному в ДТП, в результате которого погиб 15-летний подростокВ Хвастовичском районе Калужской области суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, виновному в ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток.