«Шансов на победу в Спа нет, но…» Макс Ферстаппен – о штрафе в 10 мест на стартовой решетке

«Шансов на победу в Спа нет, но…» Макс Ферстаппен – о штрафе в 10 мест на стартовой решеткеRed Bull Content Pool Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен прокомментировал свой штраф в десять позиций на стартовой Гран При Бельгии, отметив, что не рассчитывает на победу.
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