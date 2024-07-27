«Шансов на победу в Спа нет, но…» Макс Ферстаппен – о штрафе в 10 мест на стартовой решетке

«Шансов на победу в Спа нет, но…» Макс Ферстаппен – о штрафе в 10 мест на стартовой решеткеRed Bull Content Pool Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен прокомментировал свой штраф в десять позиций на стартовой Гран При Бельгии, отметив, что не рассчитывает на победу.