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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Путин, звезды, полумесяц: визит президента в Казахстан стал знаковым

Путин, звезды, полумесяц: визит президента в Казахстан стал знаковым

Приветствуя российского лидера в Астане за столом переговоров, президент Казахстана сообщил, что, когда он рано утром ждал прибытия Путина в аэропорту, «на небо вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд».

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