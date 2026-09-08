Соник: Зачарованный лес

В Изумрудной зоне появляется таинственный туман, который превращает лес в зачарованное место. Деревья начинают двигаться, цветы светятся, а животные обретают дар речи.
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