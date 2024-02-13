В Подмосковье 11 участников украинской банды осудили за похищения людей

В отношении бандитов, остающихся на территории Украины, расследование продолжается.В Подмосковье 11 участников украинской банды осудили на длительные сроки, В отношении бандитов, остающихся на территории Украины, расследование продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии