Число погибших после схода лавины в Кабардино-Балкарии достигло 14 человек

Число погибших после схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии выросло до 14 человек. Об этом сообщает Московский Комсомолец со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.
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