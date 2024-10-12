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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Атанасов сделал дубль «Трактору», прервав серию из 7 матчей без голов. У форварда «Торпедо» 8 очков в 14 играх

Нападающий «Торпедо» забросил две шайбы в ворота «Трактора» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Василий Атанасов забил на третьей минуте второго периода, а также отличился на третьей минуте третьего периода.

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